Eicma, 80esima edizione da record per celebrare un mercato in crescita

(Teleborsa) - Ottanta candeline per, che inaugura quest'anno un'edizione da record con 2030 brand presenti, 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall'estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni e giornalisti, content creator, professionisti della comunicazione di oltre sessanta diverse nazionalità. Eicma, a livello mondiale, è il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote e rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria."Oltre 2mila brand è un record per Eicma, non era mai successo. Di questi – ha commentato il– il 30% sono nuovi espositori, quindi oltre a recuperare qualche gruppo e qualche espositore che dopo il covid aveva deciso di momentaneamente di rinunciare a Eicma, abbiamo una buona parte di questi nuovi espositori che si sono avvicinati. Segno, quindi, che il business delle due ruote sta crescendo non solo in termini di numeri ma anche in termini di aziende"Tra le novità di quest'anno l'uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana con la conferma dell'area test per le e-bike e l'Eicma Esports Arena, che debutta in fiera portando per la prima volta il mondo dal gaming nelle kermesse meneghina. Nell'area Yum si svolgeranno speech, incontri divulgativi e workshop legati alla mobilità con l'obiettivo – ha spiegato– "di fare informazione e formazione dal punto di vista della coesistenza delle due ruote insieme agli altri elementi della mobilità attuale". Nellinvece, il pubblico potrà assistere a spettacoli, esibizioni di stuntmen, gare di motocross e run di Freestyle e Trial Acrobatico ed effettuare test ride di moto.All'interno dell'esposizione sempre più spazio alla mobilità elettrica che in Eicma comincia a avere una sua buona percentuale. "I numeri – afferma– sono molto in crescita ma forse perché in valore assoluto ancora non si sono stabilizzati dal punto di vista della torta di tutta la manifestazione".Sono sempre di più, come dimostrano ile persone che decidono di viaggiare sulle due ruote a motore che nel 2023 hanno visto una crescita del +16,95% sul 2022. Con il mese di ottobre come ultimo dato disponile sono complessivamente a quota 311.079 i veicoli immatricolati, inoltre per la prima volta dal 2011 viene superata la soglia dei 300mila veicoli messi su strada nel consuntivo dell'anno. Sul fronte della situazione è più difficile con il consuntivo di ottobre che si ferma a 753 unità vendute, corrispondenti a un - 44,30% sul 2022. Il mercato delle bici nel 2022 ha fatto segnare invece un -10% sull'anno precedente. Le stime delle vendite di Confindustria Ancma descrivono comunque un'Italia che sceglie la bici, con oltre 1,7 milioni di biciclette vendute nel 2022 e le eBike che, grazie a 337.000 pezzi, volano a +14% (+72% dal 2019).