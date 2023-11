Export, SACE: "Il momento dell'India: una vera chance per l'Elefante (e per le imprese italiane)"

(Teleborsa) - In una fase storica di profonde sfide globali e di ridefinizione degli equilibri geopolitici, gli occhi del mondo sono puntati, in maniera crescente, verso l'India, uno dei Paesi a più rapida crescita al mondo. Dalla tredicesima posizione occupata nel 2000 per dimensione dell'economia, il Paese è, infatti, balzato alla quinta nel 2022 e si prevede raggiungerà la terza già nel 2027. Quello demografico è certamente uno dei fattori più rilevanti nell'equazione della crescita dell'India, la cui popolazione (1,428 miliardi) ha superato quella cinese nel 2023. In particolare, la forza lavoro è prevista in espansione fino al 2032, mantenendosi comunque al di sopra del 65% della popolazione fino a quasi il 2060. Il boom demografico e l'aumento dei redditi disponibili continueranno a supportare l'espansione dei consumi domestici, che in India valgono circa il 60% del Pil e che nel 2031 dovrebbero raggiungere un valore di 5.200 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai livelli attuali. Il momento dell'India appare, inoltre, legittimato dall'attuale processo di frammentazione geoeconomica, accelerato dall'invasione russa dell'Ucraina, e dalla ricerca da parte dei Paesi occidentali di una maggiore diversificazione e affidabilità delle proprie catene di approvvigionamento. In questo contesto, Il Paese ha l'opportunità unica per diventare un mercato di sbocco fondamentale per gli investimenti produttivi dei paesi occidentali. È quanto rilevanelun'analisi sulle potenzialità di uno dei Paesi a più rapida crescita al mondo, elaborata dall'Ufficio Studi.