Legge di Bilancio, Anief: presentate 36 proposte di emendamento per Scuola, Università, Ricerca e Afam

(Teleborsa) - Sono ben 36 le proposte di modifica presentate per i settori della Conoscenza dalalla V Commissione del Senato al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026: tra le tante richieste formulate dal giovane sindacato figurano l’adeguamento degli organici dei lavoratori, le assunzioni in ruolo dei precari e la loro parità di trattamento, le indennità per i lavoratori fuori sede, lo stop ai vincoli alla mobilità del personale, la richiesta di un'indennità di burnout, una finestra specifica per accedere anticipatamente alla pensione, il miglioramento del sostegno ai disabili, una maggiore tutela dei diritti del personale, anche impiegato all’estero."I problemi sono svariati e vanno affrontati –f - , per esempio ci sono i tanti assunti con riserva, che sono stati licenziati nonostante abbiano superato l'anno di prova, e pure coloro che hanno svolto il concorso straordinario, risultano pronti per essere immessi in ruolo ma non vengono presi in considerazione. Come c’è da risolvere il tema legato alla mobilità del personale, al diritto alla famiglia ed alla continuità didattica procedendo pure con la stabilizzazione degli organici. Vanno anche eliminati i blocchi sui trasferimenti, che vanno fatto sul 100% dei posti liberi. Come va salvaguardato maggiormente il personale all’estero".