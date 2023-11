REVO Insurance aumenta target di raccolta 2023 dopo 9 mesi positivi

REVO Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso iconin aumento dell'84,6% a 149,1 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2022, conIFRS 17 pari a 19,5 milioni di euro. Ilè pari a 9,1 milioni.Ilnetto è pari al 79,1%, in miglioramento di 1,2 punti percentuali circa rispetto al medesimo periodo 2022 (al 31 dicembre 2022 pari all'85,5%). La solidità patrimoniale si conferma particolarmente elevata, con unpari al 222,4% al termine del trimestre (pari al 234,7% al 30 giugno 2023).Confermata la traiettoria di uscita dalla j-curve operativa del primo semestre 2023, con tasso costi in ulteriore flessione. A fronte dell'andamento particolarmente positivo della raccolta, il Gruppo hada 180 milioni a oltre 200 milioni, con un impatto positivo sul tasso costi che risulta in costante flessione, così come da obiettivi di piano.