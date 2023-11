Sanlorenzo, 9 mesi in netta crescita. Backlog a 1,7 miliardi di euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso icondalla vendita di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo) a 626 milioni di euro, +15,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022, guidati dagli eccellenti risultati registrati da tutte le divisioni del Gruppo nel terzo trimestre; a livello geografico, crescita robusta nei mercati tradizionali di Sanlorenzo, soprattutto in europa, e forte sviluppo nell'area MEA.a 113,8 milioni di euro, +22,7% rispetto a 92,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 120 basis point a 18,2%.a 66,9 milioni di euro, +28,1% rispetto a 52,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 110 basis point a 10,7%."Gliapprovati oggi dal Consiglio di Amministrazione sono l'ennesima conferma della forza del brand Sanlorenzo e del suo business model proprio delle Maison di lusso di altissima fascia, che rende sostenibile la nostra strategia di crescita anche in uno scenario macroeconomico e geopolitico sfidante - ha commentato il- I mercati tradizionali dove Sanlorenzo vanta una leadership indiscussa - l'Europa, in termini di area geografica, ed il segmento 30-50 metri, in termini dimensionali - confermano una".Ladi cassa è pari a 145,6 milioni di euro al 30 settembre 2023, in ulteriore miglioramento rispetto a 91,9 milioni di euro al 30 settembre 2022 e a 100,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022: solida generazione di cassa netta nei primi nove mesi del 2023, pari a 45,3 milioni di euro, al netto del pagamento di dividendi per 22,9 milioni di euro, investimenti organici e modifiche del perimetro di consolidamento per 43,1 milioni di euro e dello share buy-back per 3,1 milioni di euro.L'nei primi nove mesi del 2023 è pari a 604,5 milioni di euro, di cui 253,0 milioni di euro nel terzo trimestre, superiore ai 248,5 milioni di euro del terzo trimestre 2022, un ottimo risultato che porta ilal 30 settembre 2023 a raggiungere 1.674,1 milioni di euro rispetto a 1.651,2 milioni di euro al 30 settembre 2022.