TIM, Labrilola: "Risultati di nuovo oltre target. Confermata guidance anno"

TIM

(Teleborsa) -ed ha mantenuto le promesse fatte. Lo ha precisato l'Ad del Gruppo TIMdurante la conference call con gli analisti, dopo aver confermato i positivi risultati dl Gruppo e la performance brillante di TIM Brasil, per la quale è stato annunciato anche un aumento dei dividendi."Considerando i fattori positivi che si sono manifestati e la prevista accelerazione nel quarto trimestre,", ha sottolineato l'Ad.Il numero uno del Gruppo ha parlato anche delle gare legate al, affermando che procedono in linea e che non sono previste penali. Poi, Labriola ha annunciato chea quest'anno circaprevisti per gli anni venturi, il che corrisponde ad uncontro i 500 milioni indicati inizialmente.L'Ad ha fornito un aggiornamento sul, affermando che procede in linea con le previsioni e che nel terzo trimestre è stato realizzato circa il 77% dei target incrementali previsti per l'anno.Il management ha fornito anche un aggiornamento sull'operazione di, ricordando che lo scorso weekend è stata presa unaper il Gruppo, che contribuirà anche ache si trascina da circa 20 anni e dipresentato un anno fa.Labriola ha precisato che la competenza esclusiva del CdA ad approvare, sulla base di pareri indipendenti che hanno indicato che la questione è di competenza del CdA, ed hal'operazione, ribadendo che il closing è previsto nell'estate 2024. I manager ha poi spiegato che ci sono solo, che sono l'Antitrust ed il Golden Power, ma ritiene che il rischio di esecuzione sia "gestibile".Parlando dell'aspetto più economico dell'operazione, Labriola ha affermato chead un valore di 18,8 miliardi, che sale ae gli elementi condizionali. Dopo un, superiore al target indicato durante il Capital Market Day,. Il deleverage di 14,2 miliardi- ha precisato - e potrebbe aumentare se si chiudesse la cessione, sulla quale il management resta confidente.