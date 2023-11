Urbanistica, CDP Real Asset Sgr si presenta a Urbanpromo 2023

(Teleborsa) -promotore e protagonista ad: la Sgr del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, membro del Comitato tecnico-scientifico della manifestazione promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, a Firenze dal 7 al 10 novembre, ha partecipato attivamente a molti degli eventi presenti nel ricchissimo palinsesto.Particolarmente seguito oggi dagli addetti ai lavori il seminario "". La sessione, interamente dedicata alla presentazione alla platea di addetti ai lavori della nuova struttura e delle nuove attività di CDP Real Asset, ha visto coinvolti i 5 responsabili delle linee di attività della società:per l’Abitare Sociale,per la Valorizzazione immobiliare e Rigenerazione urbana,per il supporto alle Infrastrutture sostenibili eper il sostegno al settore Turistico-ricettivo. Ad aprire il seminario il responsabile del Business Development e CFO, Emiliano Ranati, che ha illustrato alla platea la genesi e l’evoluzione di CDP Real Asset, nata con il social housing e via via allargatasi alle altre attività. Ranati ha sottolineato che la strategia di investimento della società è promuovere investimenti attenti ai criteri ESG e ha l’obiettivo di generare e massimizzare l’impatto positivo sul territorio a livello economico, occupazionale e sociale, anche grazie alla funzione di catalizzatore di ulteriori risorse da investitori istituzionali.Nel corso dell’evento è emerso che sul fronte dell’Abitare sociale, attraverso il FIA - Fondo Investimenti per l’Abitare, il programma è di circa 250 interventi di social housing di cui oltre 200 già realizzati per 11mila alloggi sociali e quasi 5mila posti letto. Affianco al FIA opera il FNAS - Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale che ha l’obiettivo di generare investimenti per 1 miliardo di euro allargando l’attività allo student housing (circa 10mila nuovi posti letto previsti) e di avviare la nuova asset class di residenze per anziani autosufficienti.Per quanto riguarda la Valorizzazione del patrimonio immobiliare, CDP Real Asset opera attraverso il FIV – Fondo Investimenti Valorizzazione e il Fondo Sviluppo. Molti i progetti iconici di riqualificazione presentati dal team: per restare in territorio toscano, ad esempio, l’ex Manifattura Tabacchi Firenze, che si sta trasformando in un polo di formazione, cultura, residenze e artigianato contemporaneo e l’Ex Centro Servizi di Scandicci, ora nuovo stabilimento di formazione e produzione del marchio mondiale della moda Yves Saint Laurent.Sul fronte del sostegno al settore Turistico-Ricettivo, il FNT - Fondo Nazionale Turismo (in cui CDP è co-investitore con il Ministero del Turismo) ha un programma di investimenti di oltre 1 miliardo di euro in circa 50 strutture, per oltre 6.000 camere. Inoltre, in qualità di soggetto attuatore di una specifica misura del PNRR, entro il 2025 acquisirà, riqualificherà e darà avvio alla gestione alberghiera per almeno 12 asset, utilizzando i 150 milioni messi a disposizione dall’Europa per supportare la crescita di un’offerta turistica addizionale, con attenzione al Sud d’Italia.Infine, sul fronte del supporto alle Infrastrutture sostenibili, CDP Real Asset ha illustrato il fondo di fondi FOF Infrastrutture che ha l’obiettivo di alleviare il gap infrastrutturale italiano favorendo la crescita del mercato e dei gestori italiani del settore. Il target di raccolta è di 500 milioni di euro (300 dei quali già sottoscritti), risorse che fungeranno da volano nei fondi sottoscritti per investimenti fino a 3 miliardi di euro.