Ascopiave, Mediobanca ed Equita tagliano target price

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 3,50 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la" sul titolo, dopo la pubblicazione dei conti al 30 settembre 2023 Il broker ha mantenuto invariate le stime sull'EBITDA 2023-26, spiegando che il migliore contributo delle centrali idroelettriche ha compensato l'impatto di costi operativi superiori a quelli precedentemente previsti. Inoltre, ha tagliato le stime sull'utile netto per quel periodo in media del 25% all'anno, principalmente a causa dellee sulle minorities.Gli analisti hanno spiegato che, nel corso della conference call, l'AD ha sottolineato che gli asset di stoccaggio diin vendita sono ubicati nella stessa area della rete di distribuzione del gas di Ascopiave, offrendo così il potenziale per la creazione di sinergie. "Confermiamo la nostra opinione secondo cui l'degli investitori nei prossimi mesi, qualora la società si aggiudicasse l'asset", si legge nella ricerca.ha abbassato le stime di utile di circa il -10% sul 2023 e di circa il -5% sul 2024, inglobando l'attesa di una minore contribuzione delle attività retail e i maggiori oneri finanziari. Inoltre, ha peggiorato anche la stima di debito di circa 50 milioni di euro, confermando la" con un nuovoper azione (-10%) per il maggior debito atteso e l'aumento dei tassi sul Wacc di gruppo."Riteniamo che il catalyst per Ascopiave ruoti intorno alla dismissione del business retail e al reinvestimento in assets alternativi o al pagamento di un dividendo straordinario - si legge nella ricerca - Ilin ragione delle condizioni di mercato più challenging e dei ritardi nell'esecuzione delle gare sulla distribuzione gas".