Banca Sistema, utile 9 mesi cala a 11,3 milioni. Pesa maggiore costo funding

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso icon unpari a 11,3 milioni, in calo rispetto ai 17,8 milioni dello stesso periodo del 2022. Ilsi è attestato a 50,2 milioni, in calo del 23,3% a/a, a causa del maggiore costo del funding che è stato solo parzialmente compensato da maggiori interessi attivi.Le, pari a 15,2 milioni, sono in crescita del 24% a/a in prevalenza per il maggior contributo delle commissioni attive del credito su pegno e le minori commissioni passive della cessione del quinto rispetto al medesimo periodo del 2022.Laha registrato volumi (turnover) pari a 3.575 milioni, pari ad una crescita del 13% a/a, guidata dal segmento dei crediti commerciali (+26% a/a). Gli impieghi factoring al 30 settembre 2023 si attestano a 1.729 milioni, in crescita del 3% a/a ovvero +15,2% rispetto a fine 2022.Con riferimento alla, il Gruppo ha erogato crediti per 132 milioni (capitale finanziato), in calo rispetto allo scorso anno (273 milioni), di cui 122 milioni del canale Diretto QuintoPuoi e 10 milioni del canale indiretto.