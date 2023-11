Groupon crolla a Wall Street, pesa terzo trimestre e aumento capitale

Groupon

Groupon

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 36,41%.La piattaforma di buoni sconto ha annunciato unadel valore di 80 milioni di dollari, ammettendo allo stesso tempo che il suo business continua ad affrontare condizioni sfidanti.La società di Chicago ha inoltre alzato il velo sui conti del terzo trimestre che mostra unapari a 41,4 milioni, (1,31 dollari) per azione ridotta rispetto ai 56,2 milioni (1,86 dollari per azione) registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Isono invece calati da 144,4 a 126,5 milioni di dollari, contro i 129,7 milioni del consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 9,54 USD. Il supporto più immediato è stimato a 8,054. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 7,497, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.