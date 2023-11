Servizi Italia, azionista di maggioranza lancia OPA per delisting

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha deciso di promuovere un'sulle azioni di, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, con l'obiettivo di ottenere ilCometa S.r.l. è una società a responsabilità limitata. Aurum è titolare della partecipazione di maggioranza in Servizi Italia, ovvero 17.601.424 azioni, rappresentative di una percentuale pari a circa il 55,334% del capitale sociale e circa il 60,070% dei diritti di voto, considerando le azioni Proprie.In particolare, l'OPA intende acquisire 11.700.275 azioni di Servizi Italia, rappresentative di circa ildell'emittente e circa il 39,930% dei diritti di voto, considerando le azioni Proprie, pari alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione, dedotte: le 17.601.424 azioni relative alla partecipazione detenuta da Aurum; le 2.507.752 azioni proprie, rappresentative di circa il 7,884% del capitale sociale.L'offerente pagherà unin denaro pari aper ciascuna azione portata in adesione, che incorpora un premio pari al 39,3% rispetto al prezzo ufficiale alla data del 8 novembre 2023 e un premio pari, rispettivamente, al 34,6%, 30,1%, 27,1% e 27,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi.si è1.877.607 azioni da essa detenute in Servizi Italia, rappresentanti il 5,903% del capitale sociale e circa il 6,408% dei diritti di voto.L'OPA è "finalizzata a consentire al gruppo di perseguire in maniera più efficiente e proficua le proprie attività e i propri programmi futuri di crescita - si legge in una nota - L'obiettivo di una gestione più efficace e incisiva del gruppo potrà essere perseguito in modo più funzionale e semplice con un numero di azionisti limitato o con un unico azionista (piuttosto che con un azionariato ampiamente diffuso), e con la possibilità di beneficiare deie di una".