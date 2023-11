UK, in calo il deficit della bilancia commerciale a settembre

(Teleborsa) - Ildellaevidenzia a2023 un deficit di 14 miliardi di sterline, in calo di 2 miliardi rispetto al passivo di agosto. Il dato risulta anche migliore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo in minore discesa.Letotali di beni a prezzi correnti sono diminuite di 2,9 miliardi di sterline (6,2%) a settembre. Le importazioni da paesi extra UE sono diminuite di 1,5 miliardi di sterline, mentre le importazioni dall'UE sono diminuite di 1,4 miliardi di sterline.Letotali di beni sono diminuite di 0,9 miliardi di sterline (2,9%) a settembre, a causa di un calo di 0,5 miliardi di sterline delle esportazioni verso l'UE e di un calo di 0,4 miliardi di sterline verso i paesi extra-UE.