Al via ottava edizione del Salone ABI il futuro dei pagamenti

(Teleborsa) - Dal 22 al 24 novembre si svolgerà l’ottava edizione del Salone dei Pagamenti ABI, presso l’Allianz Mico-Milano Congressi. A dare l’avvio alla tre giorni sarà il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, che aprirà la sessione plenaria dedicata al tema "". Tra i temi al centro di questa edizione, l’impatto sul futuro dei pagamenti globali delle nuove tendenze emergenti nel mercato e nel contesto macroeconomico.Ma anche le nuove prospettive aperte dalle novità tecnologiche e regolamentari: dall’avvento dell’euro digitale fino alle opportunità e ai rischi che le applicazioni dell’intelligenza artificiale portano con sé. Sullo sfondo, quali indispensabili fattori abilitanti di interconnessione e interoperabilità di sistemi e piattaforme tecnologiche del mondo bancario e finanziario, l’open banking e l’open finance. Su questi e altri temi, Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori si confronteranno nelle numerose sessioni di dibattito e approfondimento in cui si articola il Salone di quest’anno, promosso da ABI e organizzato da ABIEventi a Milano.Ad aprire i lavori sarà il Presidente dell’ABI,, in una sessione plenaria in cui interverrà anche la Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli.Attraverso 70 sessioni di dibattito con oltre 400 relatori, il convegno approfondirà otto filoni tematici:"Il futuro dei pagamenti globali", "L’intelligenza artificiale e i pagamenti","La moneta si fa digitale", "Il negozio del futuro: phygital e integrato", "Da e-commerce a m-commerce","Future consumers: nuove generazioni", "Verso una società sostenibile e inclusiva", "L’ecosistema italiano delle fintech e start up".Anche quest’anno il Salone metterà a disposizione dei partecipanti ampi spazi espositivi, con stand dove toccare con mano tutte le ultime novità in fatto di strumenti di pagamento, sempre più "smart", innovativi e sostenibili. Novità di questa edizione sarà l’ "Agorà del futuro", un’area di 300 mq interamente dedicata al mondo delle Startup e delle Scaleup del fintech. L’Agorà del futuro è uno spazio a disposizione di coloro che operano sulla frontiera dell’innovazione, pensato per far incontrare il capitale umano e quello tecnologico.