Borse asiatiche chiudono vicino alla parità. Tokyo lima livelli migliori

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la seduta odierna poco mosse dopo una prima parte della seduta migliore. A condizionare i mercati dell'estremo Oriente ha contribuito l'ennesima impennata dei rendimenti dei titoli di stato USA.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un -0,62%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,13%.Poco sopra la parità(+0,26%); in frazionale calo(-0,23%).Poco sotto la parità(-0,5%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%.Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,25%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,88%, mentre il rendimento per ilè pari 2,65%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 1,2%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,5%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7%; preced. 5,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -735,7 Mld ¥; preced. 62,4 Mld ¥).