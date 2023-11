Genertel (Generali), rimborso anticipato di obbligazione subordinata

Generali

(Teleborsa) -ha informato che la controllatahadell’intero importo nominale complessivo in circolazione di € 100,000,000 Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso/Variabile, con Scadenza dicembre 2043 callable a partire da dicembre 2023 (ISIN Code: XS1003587356).Lache sarà corrisposta alla data di rimborso anticipato è pari al 7,25%, per il periodo dal 17 dicembre 2022 (incluso) al 17 dicembre 2023 (escluso).Il rimborso anticipato delle obbligazioni è statodall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () in data 18 ottobre 2023.