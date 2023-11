IDB punta a chiudere 2023 con giro d'affari sopra 300 milioni di euro

Italian Design Brands

(Teleborsa) -(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità quotato su Euronext Milan, ha registrato neidel 2023pari a 198,3 milioni di euro, rispetto a 136,5 milioni al 30 settembre 2022. Includendo nel perimetro di consolidamento, a valle delle recenti operazioni, anche i dati dei nove mesi di Cubo Design, Axolight e Turri, IDB ha registratopari a 221,4 milioni, con una crescita pari a +49%, e una crescita organica, cioè escludendo il contributo di Cubo Design, Axolight e Turri, pari al 7,3%, principalmente sostenuta dalla performance del Luxury Contract.L'Adjusted Reported del Gruppo nei primi nove mesi 2023 si attesta a 34,4 milioni di euro (rispetto a 22,5 milioni dello stesso periodo 2022), mentre l'EBITDA Adjusted Full è pari a 34,2 milioni, in crescita del 32,5% rispetto al 2022 (di cui organica +2,3%), per cui con una marginalità percentuale del 15,4%.L'Adjusted Reported è pari a 17,2 milioni di euro (+50,2% rispetto al 2022), e l'Utile Netto Adjusted Full è pari a 14,9 milioni (+9,4% rispetto al 2022, di cui organico un +1,2%).Laal 30 settembre 2023 è pari a 30,5 milioni di euro. Considerando anche i debiti per acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call ed earnout, la posizione finanziaria netta diventa pari a 117,7 milioni, prevalentemente a medio-lungo termine. Tale dato, sommato a 33,3 milioni di debiti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, genera unatotale pari a 151 milioni.Italian Design Brands, sulla base di un responsabile approccio prudente, prevede una chiusura in crescita anche organica per l'esercizio 2023. Con il contributo di Cubo Design, Axolight e Turri, Il Gruppo IDB