SAES Getters, 3° trimestre in perdita per oneri legati a cessione business Nitinol

SAES Getters

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha chiuso ilconpari a 33 milioni di euro, in linea rispetto a €33,8 milioni nel Q3 2022, ma penalizzati dall'effetto negativo dei cambi (crescita organica pari a +1,7%. L'è stato in break-even (+€1,7 milioni nel Q3 2022), a fronte di un risultato operativo consolidato pari a -€2,5 milioni (-€0,9 milioni di euro nel Q3 2022).Ilè stato pari a -€12,9 milioni nel Q3 2023 (+€3,8 milioni nel Q3 2022), penalizzato dagli oneri straordinari legati alla cessione del business del Nitinol, pari a -€19,8 milioni."Fortissima soddisfazione per l'avvenuta cessione del business Nitinol e la connessa enorme creazione di valore. La posizione finanziaria di estrema solidità, così generata, permetterà al gruppo di avviare e sostenere un nuovo ciclo di crescita sia organica, sia inorganica nell'arco dei prossimi anni - ha dichiaratodi SAES Getters - Siamo anche soddisfatti del miglioramento dei risultati consolidati, sebbene influenzati negativamente, da un lato, dallee, dall'altro, dall', necessario ad assicurare la crescita futura, sostenuta dall'attività di ricerca e sviluppo. Nei prossimi trimestri ci aspettiamo che la crescita delle vendite si consolidi ulteriormente, così come i risultati, che beneficeranno inoltre degli effetti della fortissima posizione finanziaria".Laal 30 settembre 2023 è negativa per -€20,8 milioni, ma in pareggio considerando le attività finanziarie nette delle due società USA destinate alla cessione.