Scuola, Anief: elezioni CSPI, si va verso il voto in primavera

(Teleborsa) - Nella scuola durante quest'anno, probabilmente la prossima primavera, si tornerà a votare per eleggere i rappresentati dei lavoratori da fare sedere al Consiglio superiore della pubblica istruzione:. Sono state diverse le osservazioni presentate che verranno notificate giovedì prossimo, 16 novembre, per poi procedere con la convocazione di un secondo incontro. La delegazione Anief – composta da Gian Mauro Nonnis e Andrea Messina - ha chiesto con forza il più ampio coinvolgimento dell’elettorato attivo, che comprenda anche i supplenti brevi.Si ricorda che il Cspi, il, è un organo molto importante nella scuola, perché di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione a livello nazionale: nasce come supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di "istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale"., ha affermato che "il sindacato ha dimostrato già da tempo di essere un interlocutore affidabile nei confronti del Ministero, per prontezza di analisi, soluzioni coerenti e per le proposte presentate che possono e devono migliorare il mondo della scuola italiana. È molto importante nominare ed eleggere delle persone e candidati esperti. Si voterà, probabilmente, a maggio prossimo. Faremo un’importante campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio e affronteremo questa sfida con un impegno ancora più concreto per il bene della scuola italiana anche dentro l'amministrazione".