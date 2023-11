ASPI entra nel Comitato consultivo del BIAC (OCSE): focus sulle infrastrutture

(Teleborsa) -entra a far parte del, la struttura istituita per forniresu temi macroeconomici e sulle priorità per le riforme strutturali del nostro Paese., Direttore Ingegneria & Realizzazione di Aspi, avrà il compito didi trasporto come consulente dell’Ocse e in rappresentanza dell’Italia.I rapporti e le statistiche dell’Ocse sono utilizzati da Governi, Imprese e Organizzazioni internazionali per prendere decisioni informate sulle politiche economiche e sociali. In quest’ambito opera il "Business at OECD (BIAC)", il Comitato consultivo economico e industriale dell’OCSE."E’ una vera soddisfazione poter collaborare con l’OCSE e contribuire al lavoro di definizione di politiche che favoriscono crescita e benessere delle nostre Comunità. In questo ruolo Aspi - afferma Fontana - potrà portare sul tavolo dell’OCSE temi inerenti alla strategicità delle infrastrutture di trasporto, e alla loro necessità di potenziamento, ammodernamento e sviluppo sostenibile, per continuare a essere un potente motore di crescita economica e sociale".