Bisio (Vodafone): digital single market, consolidamento e frequenze 5G gli ambiti di intervento per le tlc

(Teleborsa) - "Il ruolo delle piattaforme digitali è importantissimo: ormai le reti sono delle grandi piattaforme su cui l’Edge Cloud, l’AI generativa, l’IoT, il quantum computing serviranno tutti i settori, dalla sanità alla pubblica amministrazione, al manufacturing, ai trasporti", dichiara, al Forum Asstel "Connessi per l’Italia" tenutosi oggi."Il miglioramento dell'indice DESI in Europa porterebbe a un incremento del PIL enorme e a milioni di nuovi posti di lavoro, quindi ci sarebbe un grande sviluppo da parte dell'economia europea. E la digitalizzazione è un grosso booster. C’è però un investment gap, nessuno è più pronto a investire nelle telecomunicazioni in Europa. Lo scorso anno il settore ha bruciato più di 24 miliardi di equity. Non ci sono più capitali per le tlc in Europa, a meno di potere vedere ritorni adeguati sugli investimenti", prosegue Bisio."Noi vediamo tre ambiti di intervento.: la grande frammentazione dei mercati europei costruisce complessità e inefficienze. Ci vuole poi una in-country consolidation, vanno cioè consolidati un po’ tutti i mercati. Ci sono 97 operatori, 587 operatori virtuali in Europa, una frammentazione che genera e programma il fallimento del settore.: è stato calcolato che per sostenere gli investimenti nel 5G ci vuole una quota di mercato intorno al 30% e che con una quota più bassa non si riesce a ripagare il 5G. Ultimo ambito di intervento è: non c'è 5G se l'Europa non provvede a un ridisegno complessivo dei meccanismi di assegnazione efficiente dell'utilizzo dello spettro, abbandonando tendenze che in passato hanno cercato di fare cassa nel breve termine ma poi hanno zavorrato i conti degli operatori, facendoci arrancare verso la corsa per dare a tutti i cittadini europei 1 Gigabit e il 5G ovunque", conclude l'AD Vodafone Italia.