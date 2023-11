Cairo Communication, utile 9 mesi sale 10,8 milioni di euro. Conferma guidance

Cairo Communication

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 conpari a 828,2 milioni di euro (in calo dai 842,1 milioni nel 2022) e margini in crescita conpari a 93,9 milioni di euro (81,5 milioni nel 2022),pari a 33,9 milioni di euro (25,3 milioni nel 2022) epari a 10,8 milioni di euro (8,3 milioni nel 2022).L'al 30 settembre 2023 risulta pari a circa 23,3 milioni di euro (15,2 milioni a fine 2022). La variazione è principalmente determinata dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi per circa 31,2 milioni e per gli investimenti tecnici per circa 28,7 milioni, compensati dall'apporto positivo della gestione tipica, che risente degli attuali tempi di incasso dei crediti di imposta previsti a favore del settore editoriale e della dinamica del circolante.Cairo Communication ritiene che sia possibiledi conseguire nelmargini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2022, con una ulteriore generazione di cassa nel quarto trimestre, migliorando a fine anno la posizione finanziaria netta rispetto a fine 2022.