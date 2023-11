Cripto-attività, Enria: "Regolamentazione arrivata al momento giusto"

(Teleborsa) -, l'una senza limitare l'ambito di operatività e lo sviluppo dell'altra e senza mettere a rischio la stabilità die mercati finanziari. E' questo il senso del discorso pronunciato oggi da, capo della, alla Conferenza sule sul suo coordinamento con la legislazione europea dei mercati finanziari, organizzata congiuntamente dall'e dalla"È mia ferma convinzione che le, in cui gli istituti di credito svolgono un ruolo fondamentale a causa del loro ruolo centrale nel processo di creazione di moneta,. E non vedoper cui le caratteristiche chiave di questo quadro istituzionale dovrebbero", ha dichiarato Enria, aggiungendo "non sono convinto dall’argomentazione secondo cui l’innovazione può prosperare solo al di fuori dell’ambito della regolamentazione e della supervisione" e nello stesso tempo "quando la funzione principale di un’impresa è gestire il denaro degli altri, e soprattutto quando i suoi servizi imitano prodotti bancari chiave, come depositi e pagamenti,per la sicurezza dell’impresa e laPer il capo della vigilanza della BCE,è un tema che "per poter fornire". Esistono infatti attività che possono "rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria complessiva" e "la regolamentazione spesso arriva tardi, a volte troppo tardi, per riparare il danno già fatto"."Maper il timore di ostacolare l’innovazione o di ostacolare la competitività del nostro mercato finanziario", rimarca Enria, accogliendo la disciplina dettata dalche disciplina la "finanza digitale" e le sue implicazioni per la stabilità finanziaria.Enria ricorda chei cripto-asset "sembravano offrire l’opportunità per una nuova struttura dei mercati finanziari che potesse eliminare completamente la necessità di intermediari finanziari ed istituzioni pubbliche" e quindi "hodel mondo dei cripto-asset, in particolare delle criptovalute,, evitando la necessità di regolamentare direttamente le attività dei cripto-asset"."All’epoca pensavo che vietare agli istituti finanziari, in particolare agli istituti di credito, di acquistare, detenere o vendere cripto-asset - spiega - avrebbe scongiurato il pericolo di contagio del settore finanziario regolamentato e avrebbe anche dissipato la potenziale percezione del grande pubblico secondo cui gli investimenti in titoli altamente speculativi, le cripto-attività, godrebbero dello stesso livello di protezione degli investimenti in attività finanziarie tradizionali", spiega Enria, aggiungendo "compresi i recenti casi di modelli di business insostenibili e gravi frodi, costituiscono un". "In effetti, abbiamo visto alcuni progetti di cripto-asset - rileva il capo della vigilanza - che si basavano esclusivamente su aspettative di prezzi in crescita e suda parte di nuovi investitori (come) senza alcun valore intrinseco, senza capacità di generare flussi di cassa e coni".Citando i casi di TerraUSD, Luna e del fallimento della piattaforma FTX, Enria afferma'lasciamo che le criptovalute sperimentino in un ambiente chiuso'". "Ecco perché la decisione dei legislatori europei dil’emissione di cripto-asset e la fornitura di servizi di cripto-asset", ha concluso.