Manovra, Giorgetti: fatto il meglio possibile, sul debito segnale di responsabilità

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha spiegato che nella stesura della"il confronto all'interno dell'esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli, interni ed esterni, di bilancio. È stato un lavoro niente affatto facile, ma ritengo che sia stato fatto il meglio possibile, da un lato, per fornire risposte concrete alle esigenze immediate e, dall'altro, per gettare le basi dell'attuazione graduale del programma di legislatura". Cel corso di un'sulladavanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, Giorgetti ha aggiunto che la cresciuta economica nel 2023 potrebbe essere rivista al ribasso rispetto allo 0,8% stimata nel Documento programmatico di bilancio."L'attività non è difforme da quanto preventivato in sede di stesura della, che prefigurava una graduale, con undell'anno in ulteriore miglioramento rispetto al terzo – ha affermato il ministro –. La nostra modellistica a breve, alla luce dei dati più recenti ci conferma queste indicazioni". "Tuttavia – ha aggiunto – se la stima preliminare relativa al terzo trimestre dovesse essere confermata, l'obiettivo di crescita per l'anno in corso contenuto nel(0,8 per cento) potrebbe essere soggetto ad una, sia pure contenuta, correzione al ribasso. Allo stato attuale, risulta trascurabile l'impatto sulla crescita del 2024"."Glidelsono condizionati anche dal merito di credito del nostro Paese, che a sua volta è legato alla capacità di crescita della nostra economia e all'adozione di politiche sostenibili e responsabili – ha poi sottolineato Giorgetti –. Su questo abbiamo dato un segnale preciso, che gli investitori sembrano aver apprezzato". "Il disavanzo pubblico è infatti previsto scendere al di sotto delladelentro il 2026, per rispettare non solo i vincoli europei, ma anche per realizzare il necessario consolidamento dello stock del debito" ha aggiunto il Ministro."L'andamento deldei prossimi anni è fortemente influenzato dall'aumento del fabbisogno di cassa riconducibile agli, in particolare il superbonus", ha sottolineato il Ministro sottolineando che "la spesa perin rapporto al PIL è prevista raggiungere il 4,6 per cento nel 2026", stima elaborata considerando una progressiva salita deianche nei prossimi anni, sebbene con un ritmo inferiore a quello che ha avuto luogo a partire dalla fine del 2021. Il secondo fattore che limita gli spazi di manovra, ha precisato Giorgetti "è rappresentato dall'andamento della spesa per prestazioni sociali".Il ministro Giorgetti ha poi assicurato che "la, coerentemente con quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio presentato allalo scorso ottobre, è conforme alle Raccomandazioni ricevute dalla Commissione Europea per il 2024".In, Giorgetti ha spiegato che il taglio deldi 6 punti percentuali per ifino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25.000 euro è ritenuto "fondamentale dal governo" e necessario per "salvaguardare lae lasociale". L'intervento è fondamentale, ha ribadito Giorgetti "per sostenere i redditi e i consumi dei lavoratori, in particolare quelli con redditi più bassi, che hanno subito una rilevante perdita delriconducibile sia alla, sia al mancato rinnovo dei contratti di lavoro in 11 diversi settori produttivi". Di fronte a tali disagi "lo Stato non può restare indifferente ma, al contrario, deve adoperarsi per salvaguardare la stabilità e la coesione sociale. Riteniamo, inoltre, che questo sostegno può contribuire a mitigare le pressioni salariali", ha concluso.