Newlat Food, utile 9 mesi vola a 18,2 milioni di euro

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso idel 2023 conconsolidati pari a 600,7 milioni di euro, in crescita del +15,2% rispetto alla fine dei nove mesi del trimestre 2022; la crescita organica è pari al 11,2%.L'è pari a 57,1 milioni di euro, in crescita del 44%, con un margine del 9,3% rispetto a 7,5%. Al netto dei costi non ricorrenti l'EBITDA sarebbe stato pari a 58,3 milioni di euro, +36,6%, con un EBITDA margin adjusted pari al 9,7% rispetto a 8,2%.L'è stato pari a 18,2 milioni di euro, in forte aumento (+413,8%) rispetto al 30 settembre 2022, con la forte leva operativa che ha più che compensato i maggiori oneri finanziari netti causati dall'aumento dei tassi di interesse."Questi risultati eccezionali evidenziano la nostra capacità di eseguire efficacemente la nostra strategia e di navigare con successo in un ambiente di mercato dinamico", ha commentato il"Inoltre, l'importante generazione di cassa realizzata in questo periodo, pari a 29,2 milioni di euro, testimonia la solidità e l'efficienza del nostro modello operativo - ha aggiunto - Questaci posiziona in una, sulla quale rimaniamo profondamente focalizzati: stiamo infatti lavorando assiduamente per completare alcune acquisizioni significative che riteniamo saranno di grande impatto per il nostro gruppo e che speriamo di poter comunicare nel 2024".Laconsolidata al 30 settembre 2023 è pari a 60,5 milioni di euro, in miglioramento di 49,3 milioni rispetto ai dati al 31 dicembre 2022. Il dato di PFN strettamente finanziario (escludendo l’applicazione dell’IFRS 16) è pari a 14,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 63,1 milioni di fine esercizio 2022.