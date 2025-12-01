NewPrinces completa l'acquisto di Carrefour Italia. Utile 2025 supererà 700 milioni di euro

NewPrinces

(Teleborsa) -(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha. L'operazione ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea, che ha deliberato di non sollevare obiezioni in merito alla concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).L'operazionedi NewPrinces, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva. Con l'acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo Italiano agroalimentare per fatturato e il primo operatore food & beverage in termini occupazionali, con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.Si prevede che l'operazione genererà un impatto significativamente positivo sui risultati consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2025. Le previsioni preliminari indicano che l'per il Gruppo NewPrinces supererà 700 milioni di euro, includendo gli effetti derivanti dalla business combination. Sulla base dell'utile netto previsto per la chiusura dell'esercizio, il patrimonio netto di Gruppo è previsto superare 1,1 miliardi di euro a fine esercizio 2025.Ladi Gruppo, escluso l'impatto IFRS 16, grazie al successo dell'IPO die al closing dell'operazione odierna, mostrerà un miglioramento superiore a 300 milioni di euro rispetto ai dati consolidati al 30 settembre 2025, a conferma della maggiore solidità operativa e patrimoniale della nuova struttura integrata. Pertanto, il management prevede che, entro la fine dell'esercizio 2025, il Gruppo possa riportare una posizione finanziaria netta positiva (net cash) compresa tra 150 e 200 milioni di euro, escludendo gli effetti IFRS 16. Tale valore tiene già conto del pagamento di 120 milioni di euro che sarà effettuato entro fine anno per l'acquisizione di Plasmon. Mentre, tenendo conto dell'impatto IFRS 16, sia del perimetro esistente di NewPrinces che di Carrefour Italia, la posizione finanziaria netta consolidata è attesa collocarsi tra -150 milioni e -200 milioni di euro.In entrambe le circostanze, la PFN mostra un significativo miglioramento, tenendo conto che le acquisizioni di Carrefour Italia e Plasmon contribuiranno nel 2026 ad un incremento dell', così come stimato dal management, di oltre 200 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la generazione di cassa e la posizione finanziaria del Gruppo.Nel periodo precedente al closing,ha effettuato unadi circa 530 milioni di euro, destinata alla copertura dei debiti infragruppo e altre passività minori nonché una ulteriore cash injection di circa 245 milioni di euro, come previsto dal piano di investimenti condiviso in precedenza (inizialmente stimato per 237 milioni), per un totale di oltre 775 milioni di liquidità investita da parte di Carrefour in Carrefour Italia. Questa liquidità, aggiunta a quella fornita da NewPrinces come da piano di investimenti, pari a 200 milioni di euro, consente a Carrefour Italia di avere una posizione finanziaria netta positiva di oltre 400 milioni di euro."Il perfezionamento di questa operazione segna per il nostro Gruppo un- ha commentato il- Con l'ingresso di Carrefour Italia, NewPrinces Group raggiunge una dimensione senza precedenti, con ricavi consolidati pari a circa 7 miliardi e un profilo patrimoniale che, entro fine anno, prevediamo superiore a 1,1 miliardi, accompagnato da una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 150 e 200 milioni su base ex IFRS 16. Questi risultati rafforzano ulteriormente la solidità del nostro modello industriale e confermano la validità delle operazioni realizzate nel corso dell'anno: dall'IPO di Princes Group, all'acquisizione di Diageo Operations Italy, fino a Carrefour Italia, insieme alle operazioni che completeremo entro il 2025, come l'acquisizione di Plasmon, generando valore significativo e sostenibile per tutto il Gruppo"."L'integrazione di Carrefour Italia rappresenta per noi anche un'- ha aggiunto - La nostra storia nasce dall'industria alimentare e conosciamo in profondità le esigenze di chi produce. Per questo ci impegneremo a garantire un approccio equo, trasparente e collaborativo con tutti i fornitori di Carrefour Italia, valorizzando il lavoro delle filiere e assicurando stabilità, correttezza e partnership di lungo periodo".Carrefour Italia è stata ridenominata Princes Retail; Carrefour Finance è stata ridenominata Princes Finance; Carrefour Property è stata ridenominata Princes Property. La denominazione della