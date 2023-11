Salcef, ebitda e ricavi in crescita a doppia cifra

Salcef

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno, il Gruppoha registratoconsolidati pari a 567,9 milioni, con una crescita del 47,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.L’ EBITDA consolidato si attesta a 115,5 milioni, in aumento del 49,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022. L’EBITDA margin si attesta al 20,4%, in linea con le aspettative e con quanto fatto registrare al 30 giugno 2023.L’consolidato si attesta a 77,3 milioni, in crescita del 51,7% nonostante maggiori ammortamenti per 10,1 milioni dovuti all’entrata in funzione di nuovi impianti e macchinari oggetto di investimento sia nel corso del 2022 che nei primi nove mesi del 2023.L’è pari a 51,7 milioni, in salita del 32,9% rispetto ai € 38,9 milioni dei primi nove mesi del 2022, principalmente per effetto del maggiore EBIT e dei minori oneri finanziari adjusted, parzialmente compensati da maggiori imposte sul reddito adjusted.Laal 30 settembre 2023 è positiva per 7,1 milioni rispetto ai 26 milioni di fine 2022, principalmente per effetto del pagamento di dividendi per 30,8 milioni.Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e della solidità del portafoglio ordini del Gruppo, "la crescita dei volumi per il 2023 è attesa tra il 30% e il 35% rispetto al 2022. Dal punto di vista della redditività si prevede un andamento in linea con quanto fatto registrare nei primi nove mesi dell’anno, tenendo conto delle attuali dinamiche inflazionistiche in Europa"