Gabetti, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato i dati consolidati al 31 marzo 2024, che confermano una crescita deidel Gruppo, che al 31 marzo 2024 ammontano ad euro 30,5 milioni, in aumento del 15% rispetto ad euro 26,4 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Risultati raggiunti "soprattutto grazie alla performance della linea di business Real Estate Network Services (+44%), in particolare di Gabetti Lab, Glab Costruzioni e Voxel (quest’ultima non presente nel 1° trimestre 2023, in quanto acquisita il 5 giugno 2023) con riferimento all’attività diAppaltatore".Risultano, invece, in flessione i ricavi della linea di business Agency e Corporate Services (-13%), per un andamento del mercato immobiliare incerto.Al 31 marzo 2024 il Gruppo Gabetti ha realizzato un EBITDA pari ad euro 2,9 milioni, sostanzialmente allineato rispetto ad euro 3,0 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.In linea anche l’di Gruppo, pari ad euro 0,5 milioni rispetto ad euro 0,6 milioni del 31 marzo 2023, con una crescita degli ammortamenti compensata dalle minori svalutazioni dei crediti.Al 31 marzo 2024 ildel Gruppo Gabetti è stato pari ad euro -0,7 milioni (già dedotte le perdite di competenza di terzi per euro 0,5 milioni) inferiore rispetto al sostanziale pareggio del 31 marzo 2023.