Zignago Vetro collabora con Antitrust: sempre operato con pieno rispetto regole

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, afferma di "avervigenti in tema di concorrenza", dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha avviato un'istruttoria su nove società per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella vendita delle bottiglie di vetro."Siamo quindi fiduciosi che l'indagine avviata, per la quale stiamo, darà ragione delladi Zignago Vetro, condizionati dai fortissimi e generalizzati rialzi dei costi di tutti i fattori produttivi, in particolare delle energie e delle materie prime", si legge in una nota.