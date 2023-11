ALIS, con trasporto intermodale risparmiati 7 miliardi

(Teleborsa) -, che rappresenta ben 2.250 soci, con 80 miliardi di euro di fatturato aggregato e 257.000 lavoratori. "Siamo decisamente convinti che l’Italia, con la sua storia, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale, possa e debba svolgere un ruolo cruciale nella costruzione di un presente più sicuro ed un futuro più sostenibile", ha affermato ieri ilnel suo intervento introduttivo all'assemblea.Il, in collaborazione con, ha analizzato iottenuti grazie ai suoi associati. Nel 2003,sono stati sottratti alle autostrade,sono state spostate dalle autostrade verso l’intermodalità esono state abbattute. Si conferma inoltre ilper le famiglie e i cittadini italiani di ben oltre"Le istanze che arrivano dal nostro mondo sono legate a fattori molto importanti, uno fra tutti èche parte dal 1° gennaio 2024, che, perché solo l'Europa applicherà questa tassazione, ma gli altri non lo faranno e quindi il mercato europeo e l'hub italiano saranno sottoposti ad uno stresso enorme. E' necessarioper l'intermodalità come il Marebonus e Ferrobonus", ha affermato, Vicepresidente e Direttore Generale ALIS."Considerando da sempresu cui si regge la nostra Associazione, siamo consapevoli che per raggiungere gli ambiziosi e stringenti target previsti dall’Unione Europea, che purtroppo ad oggi non esistono ancora", ha sottolineato il, auspicando maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e formazione.Grimaldi si è mostratoapplicato al solo trasporto marittimo,, che rischia di "die vanificare gli sforzi ed ifinora dagli armatori, ad esempio attraverso le virtuose Autostrade del Mare". Questa- si sottolinea -sulle emissioni globali"potrebbe determinare un rischio di back shift modale facendo fare all’Italia un balzo indietro di 30 anni con un ritorno di milioni di camion sulle nostre autostrade con un preoccupante aumento dell’inquinamento e dell’incidentalità"., invece, sulla, Presidente dell’International Chamber of Shipping, di istituireun"Fund & Reward", alimentato attraverso una, dal quale si possano poi attingere le risorse per le nuove tecnologie, ma soprattutto per i nuovi carburanti che saranno sempre più costosi.Grimaldi ha parlato anche degli incentivi al settore, ringraziando il Ministro Salvini per il nuovo programmadestinato ad incentivare l’intermodalità marittima per le annualità dal 2022 al 2026 ed auspicando unodi euro annui per il programma e per rifinanziare il Ferrobonus.