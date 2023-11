Eventi e scadenze del 15 novembre 2023

Giovedì 09/11/2023

Lunedì 13/11/2023

Martedì 14/11/2023

Mercoledì 15/11/2023

Bifire

Caleffi

Cisco Systems

Cy4Gate

El.En

Energy

Health Italia

Industrie Chimiche Forestali

Innovatec

Ivs Group

Solid World Group

Spindox

Triboo

Seco

(Teleborsa) -- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo- Milano - "The global event for the finance community", ha l'obiettivo di riunire tutti i protagonisti del mondo finanziario, banchieri, fondi di private equity, operatori immobiliari e società di gestione patrimoniale. Alla Conferenza iniziale "Action Plan for the Italian Economy" interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, i CEO di TIM, SACE e INVIMIT Sgr- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Bruxelles - La Annual Research Conference (ARC) è organizzata quest'anno da Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Tema: "European Integration, Institutions and Development". Discorso di apertura di Paolo Gentiloni- Roma - L'ottava edizione del Summit "Costruire la Nazione digitale" è organizzato da The Innovation Group sul tema dell’innovazione digitale delle Imprese e della Pubblica Amministrazione. Interverranno, tra gli altri, il presidente Acciaierie d'Italia, il Prefetto e DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il ministro Urso- Auditorium Conciliazione, Roma - Evento organizzato da ALIS, nel corso della quale interverranno membri del Governo, referenti istituzionali, imprese, tecnici, professionisti e stakeholders, per dibattere su sviluppo sostenibile, competitività delle imprese, digitalizzazione, occupazione e ruolo strategico del trasporto e della logistica- Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Bruxelles - I ministri discuteranno di varie questioni, tra le quali, la Legge elettorale europea, il Consiglio europeo di dicembre, il Futuro dell'Europa e le Relazioni UE-Regno Unito- La 46ª sessione del Consiglio dei ministri ACP-UE, che si terrà ad Apia (Samoa), sarà l'ultima di questo tipo nell'ambito dell'attuale quadro istituito dall'accordo di Cotonou e consentirà uno scambio di opinioni dei ministri su una serie di questioni importanti per il partenariato, prima della firma del nuovo accordo di partenariato- Fortezza da Basso, Firenze - Forum nazionale di aggregazione e interazione dedicato alla comunità del sistema di protezione civile e prevenzione dei rischi, a tecnici e amministratori della PA, imprese, professionisti, ricercatori, per l'utilizzo delle tecnologie per il controllo e la gestione dell'ambiente. Partecipa l'ENEA- Fiera Milano Rho - Manifestazione leader in Italia per le soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro. Per aziende, buyer, professionisti, tecnici e operatori le soluzioni più avanzate per portare il mondo delle costruzioni nel futuro08:30 -- Le Commissioni riunite Difesa di Senato e Camera svolgono l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-202510:00 -- Milano - Al convegno, organizzato da Anitec-Assinform, interverranno tra gli altri, il Presidente di Anitec-Assinform, il Ministro Urso e la Direttrice Generale di Fondazione Altagamma10:00 -- Comitato Esecutivo Abi10:00 -- Sede FIPE, Roma - Tema dell'Assemblea della Federazione italiana Pubblici Esercizi è "La ristorazione nella comunicazione. Valori, pregiudizi e strumentalizzazioni". Tra gli altri, saranno presenti i Ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, i Presidenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, e FIPE-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani11:00 -- Roma - Durante l'Assemblea sarà presentata la ricerca di Nomisma dal titolo “Cambiamenti demografici e stili di vita: i riflessi nell'industria immobiliare”. Parteciperanno, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro Salvini, il Viceministro Leo, il Vice Presidente del Senato Gasparri e il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Petroni11:30 -- Conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Volotea nell'estate 2023, i key points della strategia per il 2024 e gli obiettivi per Verona14:45 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all’esito della campagna promozionale curata dal Ministero del Turismo- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive15:30 -- Appuntamento: Conference call con gli investitori per la presentazione dei risultati finanziari Q3 2023