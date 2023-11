Gruppo BCC Iccrea, utile 9 mesi in leggero calo a 1.401 milioni di euro

(Teleborsa) - Il, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, ha chiuso icon unpari a 1.401 milioni di euro, in calo del 4,1% rispetto ai 1.462 milioni di euro nei nove mesi 2022. In termini di ricavi, il Gruppo ha riportato undi 4.179 milioni di euro (+12,9% sui nove mesi 2022) grazie principalmente alla positiva dinamica del, pari a 2.982 milioni di euro (+16,0% sui 9M22), che ha beneficiato principalmente della dinamica dei tassi di interesse. Andamento positivo anche per leche si sono attestate a 1.009 milioni di euro (+2,5% rispetto al corrispondente periodo 2022).sono risultati pari a 2.237 milioni di euro (2.196 milioni nei nove mesi 2022). Ildi Gruppo si è attestato quindi al 53,5% (59,3% a fine 2022).Le rettifiche nette per rischio di credito sono risultate pari a 304 milioni (318 milioni di euro nei nove mesi 2022) con un(annualizzato) pari a 45 punti base (47 punti base nei nove mesi 2022).si sono attestati a 89,2 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine anno 2022); il livello di qualità creditizia risulta in miglioramento rispetto a fine anno 2022 con un NPL ratio lordo del 4,1% e un NPL ratio netto dell’1,2%. Resta particolarmente elevato ed in ulteriore crescita il livello delle coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 70,6% (67,8% a fine 2022).Per quanto riguarda la cosiddetta, il Gruppo ha comunicato che "tenuto conto del risultato economico maturato al 30 settembre 2023 e del risultato atteso a fine anno, nonché dell’obbligo per le Banche di Credito Cooperativo di destinare a riserva il 70% dell'utile, nessun onere a fronte della citata imposta è stato rilevato nei conti economici e consolidato".