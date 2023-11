Mercati asiatici in netto rialzo dopo inflazione USA. Dati macro misti

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, replicando l'andamento di Wall Street, dopo la pubblicazione di dati milgiori delle attese per l'inflazione statunitense di ottovre, che hanno rafforzato le scommesse sulla fine dell’aggressivo ciclo di rialzi della Federal Reserve.Il sentiment è ulteriormente sostenuto dalla decisione delladi iniettare maggiore quantità nel sistema bancario, mantenendo al contempo il tasso sui prestiti ufficiali a un anno. Inoltre, sono stati pubblicati : secondo i dati ufficiali, la produzione industriale di ottobre è cresciuta a un ritmo più rapido delle previsioni, cosi come la crescita delle vendite al dettaglio., in calo più del previsto nel terzo trimestre.Ora gli occhi sono puntati all'i, attentamente monitorato per un potenziale disgelo delle tensioni tra le due superpotenze.In netto aumento la Borsa di, che mostra sulun rialzo del 2,52%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.075 punti (+0,59%). Positiva anche Shanghai (+0,55%)In netto miglioramento(+3,78%); sulla stessa tendenza, balza in alto(+2,2%). Sale(+0,9%); sulla stessa tendenza, su di giri(+1,52%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%.Il rendimento per l'è pari 0,8%, mentre il rendimento deltratta 2,67%.