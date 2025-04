Pioggia di vendite a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dell'1,32% sul, mentre è una giornata di guadagni a, che segna un rialzo dell'1,27%.Composta(+0,20%). Sale(+1,25%).Ancora chiuse per festività le piazze(+0,76%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,51%. Seduta vivace per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,97%. Balza in avanti l', che amplia la performance positiva, con un incremento dell'1,19%.Il rendimento dell'è pari 1,29%, mentre il rendimento delscambia 1,66%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,7 punti; preced. 48,4 punti)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,3%).