Ristorazione sotto la lente, da occupati ad "appeal" su donne e under 35: la fotografia FIPE

(Teleborsa) - Nel settore della- sebbene l’occupazione sia tornata ai livelli del 2019 con 987mila occupati - iTraccia un quadro in chiaroscuro la fotografia scattata, Federazione italiana pubblici esercizi, nel corso dell' Assemblea Annuale 2023 dal titolo “La ristorazione nella comunicazione. Valori, pregiudizi e strumentalizzazioni”, che si è tenuta oggi a Roma alla quale hanno partecipato, tra gli altri, iSiamo in presenza - viene spiegato - dicon specifico riferimento al personale di sala, e che rischia di frenare il percorso positivo intrapreso, sul quale influisce anche il crescente aumento dei consumi fuori casa: sarà, infatti, di 89,6 miliardi di euro correnti la spesa prevista per il 2023, contro gli 83,5 miliardi del 2022. A prezzi costanti siamo, tuttavia, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia".Emerge anche che la ristorazione continua ad essere fortemente attrattiva per l’imprenditoria femminile: l’incidenza media delle imprese guidate da donne è infatti del. AncheSe lo scenario emerso sottolinea una volta ancora la centralità dei Pubblici Esercizi e la rilevanza delle sue 334 mila imprese per l’economia nazionale, il dibattito di oggi. Come ha sottolineato nella sua relazione il Presidente di FIPE,, la ristorazione sconta un difetto di inquadratura da parte dei media e della stessa opinione pubblica, che tendono a mettere a fuoco solo gli aspetti più sensazionalistici, trascurando le componenti valoriali, sociali ed economiche. Così mentre si fa grande clamore sul cd. toastgate, poco si parla di imprese, valore aggiunto e occupazione.L’Assemblea ha avuto dunque“Il settore oggi ha un'esposizione mediatica sempre più marcata al punto che possiamo ben dire che nessun settore è più comunicato del nostro. Se questo porta con sé evidenti benefici in termini di attenzione da parte dell’opinione pubblica è altrettanto vero che nasconde anche molte insidie”, ha dichiaratoPresidente di FIPE-Confcommercio. “Lo storytelling sulla ristorazione – prosegue Stoppani - si ferma solo al primo livello di spettacolarizzazione, accendendo i riflettori sulla parte più “narcisistica” di imprenditori e consumatori o facendo prevalere gli aspetti sensazionalistici sul merito, c