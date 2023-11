Balneari e assegno unico, doppio richiamo di Bruxelles a Roma

(Teleborsa) -, contenente il parere motivato dell'esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei Balneari. L'invio della missiva segna, di fatto, un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttivaIl titolo della missiva - Concessioni balneari in Italia - Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell'Ue - con il parere motivato dell'esecutivo europeo è visibile nella pagina web della Commissione"Abbiamo inviato un parare motivato" sulle concessioni balneari italiane e questo "dà ora al governo italiano due mesi per fornire risposte e allora decideremo sui prossimi passi. La nostra preferenza è sempre di trovare un accordo con gli Stati membri, piuttosto che andare in giudizio., ha detto una portavoce della Commissione Ue nell'incontro quotidiano con la stampa in merito alla lettera inviata."Non abbiamo ritardato il parere motivato. Nell'inviare la lettera abbiamo fatto quanto previsto per far avanzare la procedura di infrazione e, ribadiamo, ciò non pregiudica la trattativa" con il Paese membro, ha spiegato la portavoce della Commissione Ue replicando a chi, al briefing con la stampa, gli chiedeva perché Bruxelles abbia atteso diversi mesi per muoversi, nonostante dall'Italia, dopo l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il commissario Ue Thierry Breton,. Stiamo già lavorando da mesi nella direzione auspicata dalla Commissione, per dare un quadro certo alle amministrazioni territoriali e agli operatori economici". Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini dopo l'invio da parte della Commissione del parere motivato sulla procedura di infrazioni legata alle concessioni balneari in Italia. "Il tavolo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio ha attestato sulla base dei dati disponibili - dopo gli approfondimenti del Mit - che solo il 33 per cento della risorsa è occupata", ha aggiunto.Lo scorso anno, infatti, l’Italia ha introdotto un nuovo assegno familiare per figli a carico ("assegno unico e universale per i figli a carico") di cui possono beneficiare solo le persone che risiedono da almeno due anni in Italia, e solo se vivono in stessa famiglia dei loro figli. Per la Commissione, questa legislazione viola il diritto poiché non tratta i cittadini Ue