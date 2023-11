CDP, chiusa offerta bond retail per 2 miliardi. Richieste per oltre 3,5 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(CDP) ha comunicato che l'si è conclusa conpervenute da circa 100 mila sottoscrittori. L'ammontare iniziale di 1,5 miliardi di euro, alla luce del buon andamento della domanda da parte dei risparmiatori, è stato aumentato fino all'importo massimo di 2 miliardi di euro. La chiusura del periodo di collocamento, originariamente previsto dal 7 al 27 novembre 2023, è stata poi anticipata al 15 novembre a seguito del superamento dell'ammontare massimo offerto.In particolare, sono pervenute complessivamenteper 3.546.236 obbligazioni da parte di 99.462 richiedenti e sono state assegnate complessivamente 2.000.000 Obbligazioni aper un ammontare nominale pari a 2 miliardi di euro.A ciascun richiedente verrà assegnato un numero di obbligazioni pari almeno all', equivalente a 1.000 euro, corrispondente al prezzo di ciascun titolo. Per l'eccedenza rispetto a tale importo minimo, per ogni sottoscrittore si procederà al riparto secondo quanto previsto dalle condizioni definitive dell'offerta.Le obbligazioni prevedono una: a tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni e variabile, pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0,90% annuo, per i successivi tre. Alle obbligazioni sarà applicata un'aliquota fiscale agevolata del 12,50%.La data didei titoli è il 4 dicembre 2023 mentre la data disarà il 4 dicembre 2029. Le obbligazioni saranno negoziate presso il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana che darà avvio agli scambi, previa verifica dei requisiti richiesti, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet di CDP.hanno agito in qualità die coordinatori dell'offerta.