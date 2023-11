GHC completa acquisto Aurelia Hospital. AD: risultati 2023 più alti di quanto stimato

Garofalo Health Care

(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha, che include le strutture sanitarie Aurelia Hospital, European Hospital, Hospice S. Antonio da Padova e la Struttura Residenziale Psichiatrica Samadi, tutte accreditate con sede a Roma.Le strutture acquisite dispongono complessivamente di undi euro, nonché di complessivi(di cui 500 accreditati). Inoltre, le società oggetto di acquisizione detengono, direttamente o indirettamente, anche la proprietà degli immobili strumentali presso i quali viene prestata l'attività sanitaria (ad accezione dell'Hospice S. Antonio da Padova), per un totale di circa 32.000mq.L'è pari a(71 milioni di euro in termini di Enterprise Value), per il pagamento del quale GHC ha utilizzato risorse disponibili e un finanziamento bancario a valere su una linea di finanziamento per nuove acquisizioni concessa al gruppo nel 2021 da un pool di primari istituti bancari nazionali.In occasione del closing si è proceduto alladi Aurelia Hospital, che - si legge in una nota - agevolerà l'implementazione delle numerose azioni di efficientamento già identificate volte a un netto recupero di marginalità e, contestualmente, la spedita esecuzione del piano di sviluppo basato sulla realizzazione di un "a livello nazionale presso l'Aurelia Hospital con la contestuale riqualificazione dell'offerta assistenziale dello European Hospital."Oggi, finalmente integrato con le quattro strutture del Gruppo romano all'origine del progetto imprenditoriale di mio padre e dei suoi due fratelli minori - ha commentato l'- Le strutture acquisite sono tutte realtà di assoluta eccellenza, che contribuiranno in maniera significativa ad accrescere ulteriormente lo standing di GHC nel Lazio e in tutta Italia"."Già oggi, ad appena pochi mesi dal signing, le azioni di efficientamento identificate in sede di due diligence stanno dando i primi concreti risultati - ha aggiunto - Per effetto di questo, per il 2023 ci aspettiamo ad oggi, fatto che ci fa guardare con ottimismo al 2024, esercizio che beneficerà su 12 mesi pieni delle azioni avviate nell'ultimo trimestre dell'anno, oltre che della rimodulazione dei posti letto accordata negli scorsi giorni prodromica a un eventuale incremento di budget".