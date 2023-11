Il lusso europeo accusa il profit warning di Burberry

Burberry

(Teleborsa) -per la maggior parte dei, che accusano ildi, casa di moda di lusso britannica che realizza vestiti, accessori e cosmetici ed è quotata sul London Stock Exchange. Stamattina ha infatti comunicato che farà fatica a soddisfare le previsioni sui ricavi annuali di una bassa crescita a due cifre dopo essere stata colpita da un rallentamento globale della spesa, e si aspetta che l'utile operativo rettificato si collochi all'estremità inferiore dell'attuale intervallo di consensus di 552 milioni-668 milioni di sterline.NelBurberry ha subito un calo del 5% dell'EPS rettificato a 42,1 pence, con un margine operativo rettificato in calo di 1,8 punti al 15,9% su un fatturato di quasi 1,4 miliardi di sterline, in crescita del 7% a tassi di cambio costanti.Dopo l'annuncio il titolo è crollato sulla Borsa di Londra, conche si attesta a 15,66 sterline e mostra un calo del 10,26%, risultando di gran lunga ilCiò ha trascinaton tutto il Vecchio Continente. Peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,31%, portandosi a 51,18 euro. Giù, con un ribasso del 2,34%, portandosi a 79,3 euro.registra una flessione del 2,01% e si attesta a 12,19 euro.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 700,4 euro, con un calo del 2,59%.registra una flessione del 2,44% e si attesta a 400,2 euro.