Interpump, azionisti cedono azioni tramite ABB per restare sotto soglia OPA

Tamburi Investment Partners

Interpump Group

Morgan Stanley

Equita SIM

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato, anche a nome di Gruppo IPG Holding, che Gruppo IPG Holding hadianche al fine di assolvere all'impegno di cedere a soggetti terzi un numero di azioni necessario a, per non dover promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA). Gruppo IPG Holding è il primo azionista di Interpump, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico.Le azioni verranno offerte tramitein qualità di Sole Bookrunner edin qualità di Co-Bookrunner, attraverso un processo diin Italia ed all'estero. Gruppo IPG Holding si è impegnata per un periodo di 365 giorni di lock up sulle rimanenti azioni detenute.Ad esito della suddetta cessione: Gruppo IPG Holding sarà titolare di 25.501.799 azioni Interpump, rappresentative del 23,422% del capitale, Fulvio Montipò continuerà ad essere titolare di 1.555.233 azioni Interpump, rappresentative dell'1,428%; Leila Montipò e sorelle S.A.p.A. continuerà ad essere titolare di 150.000 azioni Interpump, rappresentative dello 0,138%; pertanto lada Gruppo IPG Holding, da Fulvio Montipò e da Leila Montipò e sorelle S.A.p.A. sarà delNell'ambito della stessa operazione TIP ha dato disponibilità a cedere e Gruppo IPG Holding ha dato disponibilità ad acquistare una quota del capitale della stessa Gruppo IPG Holding,(rispetto alla quota complessivamente ad oggi detenuta da TIP in Gruppo IPG Holding del 32,175%).