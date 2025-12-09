Milano 17:35
Tamburi, buyback per 538 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'1 al 5 dicembre 2025, complessivamente 61.686 azioni ordinarie (pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,7255 euro, per un controvalore di 538.240,56 euro.

Al 5 dicembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.118.074 azioni proprie, pari all'11,996% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per l'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che chiude la sessione in ribasso dell'1,14%.


