Tamburi, buyback per 538 mila euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dall'1 al 5 dicembre 2025, complessivamente 61.686 azioni ordinarie
(pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,7255 euro, per un controvalore
di 538.240,56 euro
.
Al 5 dicembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.118.074 azioni proprie, pari all'11,996% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per l'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che chiude la sessione in ribasso dell'1,14%.