Planet Farms, nuovo round da 40 milioni di dollari per crescere in Italia e UK

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore dell'agricoltura in ambiente controllato, ha ricevuto una. Il nuovo capitale raccolto, a valle del "forte successo commerciale riscontrato dalla società", si legge in una nota.A seguito di questa transazione, il capitale complessivamente raccolto da Planet Farms supererà i 140 milioni di dollari (tra equity, debito e contributi a fondo perduto), con unadella società di. Planet Farms è stata fondata a Milano nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff.Parte dei fondi verrà utilizzata per completare la costruzione del, che sarà operativo a fine estate del 2024. La nuova struttura avrà una superficie di crescita pari a 20.000 mq, posizionandosi tra le più grandi vertical farm a livello globale. L'impianto incrementerà ulteriormente la penetrazione di Planet Farms sul mercato italiano e consentirà all'azienda di esplorare nuove applicazioni per aziende clienti dei settori largo consumo, profumeria e cosmesi.La raccolta di capitale contribuirà, inoltre, all', nel quale la società sta iniziando a commercializzare i propri prodotti tramite le maggiori catene GDO, aprendo la strada alla costruzione di un nuovo stabilimento che sorgerà a nord di Londra e sarà operativo nella seconda metà del 2025.