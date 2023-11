ASPI, Blackstone e Macquaire smentiscono indiscrezioni su riassetto

Blackstone

(Teleborsa) - I due colossi dell'asset managementhannoriportate stamattina da La Stampa riguardanti possibili(ASPI), e in particolare una fusione con la concorrente ASTM della famiglia Gavio."Il progetto è firmatoe la data sul documento è recentissima, ottobre 2023 - si legge sul quotidiano torinese - Le linee guida prevedono ilin modo da dare vita a un unico grande soggetto autostradale italiano". Secondo La Stampa, le ipotesi messe nere su bianco prevedono "un azionariato tripartito con quote paritetiche tra il gruppo della famiglia Gavio, CDP e Blackstone", mentre "Macquarie e Ardian (socio di ASTM) potrebbero entrambi uscire dalla partita delle autostrade"."Ogni speculazione relativa al coinvolgimento di Blackstone in una potenziale riorganizzazione dell'assetto azionario di ASPI o dei relativi asset è- ha detto però un portavoce della società statunitense - Blackstone èin ASPI insieme ai suoi partner, ed è entusiasta di supportarne la crescita futura". Tale impegno - viene aggiunto - "è stato dimostrato dagli oltre 7 miliardi di euro investiti sulla rete autostradale dal 2020, con molti altri in programma per il futuro. Blackstone è profondamente impegnata nel continuare ad investire in Italia e nel suo sistema infrastrutturale per le prossime decadi".Un portavoce di Macquaire ha invece dichiarato che "le recenti notizie diffuse dai media che speculano sul nostro coinvolgimento in una potenziale vendita o riorganizzazione di ASPI sono". "Siamomultimiliardario di ASPI, che è fondamentale per lo sviluppo e il rafforzamento a lungo termine della rete autostradale italiana", ha aggiunto il colosso australiano.