Dr. Max acquista catena di farmacie italiana Neo Apotek

(Teleborsa) - Il, uno dei più importanti network specializzati nella gestione di farmacie in Europa, ha, in una mossa strategica che porta il. In particolare, l'aggiunta di oltre 130 farmacie rafforza ulteriormente la presenza del Dr. Max sul territorio, con un impatto significativo sia nelle località turistiche che nelle città metropolitane, in particolare Milano, Venezia, Verona, Bergamo e Torino."Con l'acquisizione di Neo Apotek, consolidiamo il nostro impegno in un percorso di rapido sviluppo in Italia, un percorso iniziato con l'apertura della prima farmacia Dr. Max nel 2018 - ha affermato, CEO del Gruppo Dr. Max - La nostra visione è chiara: Dr. Max è già leader di mercato in numerosi paesi europei e siamo determinati a raggiungere una posizione di leadership anche in Italia".La rapida crescita di Dr. Max nell'ultimo anno ha incluso l'acquisizione di oltre 35 farmacie in varie città italiane, oltre a continui investimenti in personale e punti vendita in tutto il paese. Dr. Max, che è controllata da Penta Investments, è presente sul mercato europeo dal 2014 e con"Questa operazione segna un momento storico per l'azienda e per il nostro settore in Italia - ha commentato, AD di Dr. Max Italia - Con questa acquisizione, abbiamo portato il numero dei dipendenti Dr. Max a oltre 1.300, tra farmacisti e professionisti del settore, dimostrando la solidità del nostro piano di sviluppo nel paese e la grande capacità del team Dr. Max di realizzarlo".