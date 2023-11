Generali, nei 9 mesi l'utile sale a 2,9 miliardi. Borean: "In linea per centrare obiettivi piano"

(Teleborsa) - Il bilancio al 30 settembre 2023 del Gruppo Generali mostra unchea 2.979 milioni di euro contro i 2.299 milioni dello stesso periodo del 2022). Questo - spiega la società nella nota dei conti - è dovuto principalmente al- che evidenzia il beneficio di fonti di utile diversificate - all’utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (per 193 milioni al netto delle imposte), e riflette anche l'impatto di -93 milioni legati a strumenti a reddito fisso russi registrato nei nove mesi del 2022.L’cresce a 2.822 milioni (1.455 milioni nei nove mesi del 2022).Ildi Gruppo è in aumento a 27,2 miliardi (+2,1% rispetto all'intero 2022)Ilè in salita a 5.100 milioni (+16,7%), anche grazie alla diversificazione delle fonti di utile, che comprende il contributo delle acquisiziondel Gruppo crescono del 4,7% a 60.461 milioni, grazie principalmente alla "forte crescita" del. Lasi attesta a -1.194 milioni, mostrando un miglioramento nel trend del terzo trimestre rispetto ai precedenti trimestri dell’anno.Il Gruppo conferma una, con il Solvency Ratio al 224% (221% nell'intero 2022).Il, ha affermato: "Ai nove mesi, grazie al forte aumento del risultato operativo e dell’utile netto, nonostante il maggiore impatto delle catastrofi naturali, confermando la propria resilienza in un contesto che rimane complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico. In linea con la nostra strategia, proseguiamo l’impegno sull’eccellenza tecnica nel segmento Danni, mentre nel segmento Vita continueremo a sviluppare le linee di business più profittevoli. Grazie al modello di business diversificato e alla solida posizione di capitale,della strategia "Lifetime Partner 24: Driving Growth"."Grazie alle azioni di business intraprese per mantenere la profittabilità e alle iniziative strategiche avviate in coerenza con il piano", il Gruppo "conferma il proprio impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’compreso tra il 6% e l'8% nel periodo 2021-2024, generarea livello della Capogruppo superiori a 8,5 miliardi di euro nel periodo 2022-2024 ecumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi, con ratchet sul dividendo per azione".