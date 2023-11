IEG, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,80 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre del 2023 , giudicati dagli analisti un "superiori alle stime a tutti i livelli", con la società che ha inoltre fornito una guidance migliore per l'anno fiscale 2023.Alla luce dei risultati del 3Q23 più forti del previsto e dello slancio positivo, il broker hadi fatturato per l'anno fiscale 23-24 del 3% in media, mentre ha aumentato EBITDA ed EPS rispettivamente dell'8% e del 20%."I risultati del terzo trimestre del 2023 hanno mostrato una continuazione dei forti progressi osservati nel primo semestre e i commenti del management sulle prospettive del gruppo sono stati ancora una volta molto costruttivi - si legge nella ricerca - Al momento, la visibilità sulle prospettive economiche rimane inferiore al normale; detto questo, riteniamo chedelle azioni".