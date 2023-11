Meloni a Zagabria: da migranti a Patto di Stabilità, cosa ha detto

(Teleborsa) -a Zagabria per incontrare il capo del governoc con l'obiettivo di portare a casa un altro importante tassello nella strategia di contenimento dei flussi migratori, in scia all'intesa con il Governo dell'Albania. Incassata l'apertura del cancelliere Olaf Scholz, Meloni traccia la via e difende l'accordo con Edi Rama: "Penso che sia un accordo molto innovativodipenderà dalla nostra capacità di farlo funzionare nel migliore dei modi. Penso che possa essere un esempio da replicare", ha detto nelle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale.Quanto a Italia e Croazia sono "nazioni vicine e unite da profondi legami - ha dichiarato la premier dicendosi felice di essere qui a distanza di tanti anni dall'ultima visita di un presidente del Consiglio italiano per valorizzare la nostra amicizia e rilanciare la cooperazione strategica tra i nostri popoli. Lo stato delle relazioni fra Italia e Croazia è eccellente, nonostante l'assenza per 22 anni di un primo ministro italiano. Ora possono anche crescere.Un interessante passaggio anche sul"Mi pare che si stiano facendo dei passi in avanti perché ci si sta rendendo conto che il ritorno alle vecchie regole sarebbe esiziale per la nostra economiabisogna lavorare molto e di più. Non c'è un'attuale proposta - spiega Meloni - ce ne sono varie. Se devo impegnarmi a rispettare un patto che non posso rispettare il problema me lo devo porre. Le posizioni che sta portando avanti l'Italia sono più che sensate".E proprio sull'intesa con l'Albania, Meloni assicura che "