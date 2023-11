Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.508 punti. Pressoché invariato il(+0,1%); leggermente positivo l'(+0,25%).Continuano a diminuire i rendimenti dei Treasury, dopo una serie di dati macroeconomici e alcuni trimestrali deludenti di colossi statunitensi. Tra i dati più significativi pubblicati in giornata, è emerso che le richieste continuative di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate al livello più alto in quasi due anni, sottolineando le crescenti sfide che i disoccupati devono affrontare nel trovare nuovi posti di lavoro. Ciò segnala un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, che potrebbe consentire alla Federal Reserve di porre fine alla sua aggressiva campagna di inasprimento monetario. Tra gli altri dati macro, è risultata peggiore delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di ottobre, sono diminuiti oltre le attese i prezzi import-export sempre a ottobre, e l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia è migliorata a novembre.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,94%),(+0,68%) e(+0,45%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,11%),(-1,20%) e(-0,91%).del Dow Jones,(+6,77%),(+2,13%),(+1,78%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,09%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,60%.Tra i(+6,77%),(+3,67%),(+2,62%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,83%.In perdita, che scende del 5,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,96 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità).