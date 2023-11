Debito UE, Scope: clima e demografia pongono rischi a lungo termine

(Teleborsa) - Ihanno unper la maggior parte dei paesi dell'Unione europea. Lo affermain un rapporto sul tema, spiegando che l'invecchiamento della popolazione rappresenta la sfida più grande, poiché potenzialmente aumenta il debito pubblico fino a 21 punti percentuali del PIL in media nei paesi dell'UE fino al 2050; l'impatto legato al clima di una transizione "disordinata" potrebbe portare a un ulteriore aumento del debito pubblico di circa 5 punti percentuali del PIL in media, al di sopra dell'impatto stimato negli scenari "ordinato" (1 punto percentuale) o "hothouse" (3 punti percentuali)."I rischi climatici e il cambiamento demografico sono tra le sfide strutturali più importanti che i paesi sovrani dovranno affrontare nei prossimi decenni e dovrebbero essere efficacemente compresi e integrati nelle valutazioni del credito sovrano", afferma, analista di Scope Ratings e coautore del rapporto.Nel rapporto, Scope rileva che le medie a livello europeo nascondono. L'impatto dell'invecchiamento della popolazione supera quello dei rischi legati al clima per la maggior parte dei paesi, ad eccezione di Estonia, Grecia, Francia, Lettonia, Finlandia e Svezia dove i costi legati all'età non aumenteranno molto nei prossimi decenni.Le perdite del PIL legate al clima riflettono principalmente ie sono più elevate nei paesi del, dele dell', mentre i paesi orientali e baltici sembrano più isolati. Queste differenze riflettono sia i diversi livelli di intensità di carbonio che di ambizione climatica, con riduzioni delle emissioni più (meno) rigorose tipicamente ipotizzate nella modellizzazione NGFS per i paesi a reddito più alto (più basso).Scope riconosce che la modellazione delle complesse interazioni tra invecchiamento della popolazione, cambiamento climatico, performance economica e sostenibilità del debito pubblico su orizzonti di tempo molto lunghi comporta unae i risultati dell'analisi degli scenari dovrebbero essere interpretati con cautela."Gli scenari presentati in questo rapporto non sono una previsione di ciò che potrebbe accadere né una prescrizione di ciò che dovrebbe accadere, ma offrono una narrazione di ciò che potrebbe accadere. In quanto tali, forniscono spunti utili per valutare l'esposizione relativa dei titoli sovrani ai rischi demografici e climatici. Queste proiezioni sono utili nella misura in cui identificano i rischi fiscali a lungo termine e segnalano se potrebbero essere necessari aggiustamenti delle politiche fiscali, sociali e climatiche", afferma, analista di Scope ESG e coautore del rapporto.