Mimit, riunita Commissione di allerta rapida sul servizio idrico

(Teleborsa) - Il, ha partecipato stamane, a, alla riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul servizio idrico presieduta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.Presenti all’incontro, oltre ai componenti dell’organismo previsti da decreto (MIMIT, MEF, MASAF, MASE, MIT, Guardia di Finanza, Unioncamere, rappresentanti del CNCU, il rappresentante della Conferenza delle Regioni, Banca d’Italia, Antitrust, Consob), il presidente di ARERA,, il segretario generale dell’Autorità,, e i direttori della relativa struttura, nonché l’amministratore delegato di Consip,. Erano altresì presenti i rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Agenzia delle Entrate e dei sindacati. Convocati alla riunione odierna, infine, le associazioni di comparto e i presidenti, amministratori delegati o rappresentanti delle 14 società che gestiscono il servizio idrico nelle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.La Commissione di allerta rapida sul servizio idrico ha l'obiettivo di individuare le cause della disomogeneità delle tariffe proposte ai consumatori, per eliminare i fattori che determinano un divario ingiustificato alla luce della normativa vigente. I temi trattati sono stati diversi, ed hanno interessato non solo i grandi operatori del settore, ma anche tutti gli altri gestori intervenuti.La Commissione ha aggiornato i propri lavori, rivolgendo l’invito a monitorare, per il 2024, anche le tariffe del servizio idrico non domestiche. Questa scelta permetterà di analizzare il settore in modo completo e di valutare le caratteristiche del sistema idrico rivolto alle imprese.