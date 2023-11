Vivendi propone proroga per vendita azioni Lagardère al giugno 2025

Vivendi

(Teleborsa) -, una delle principali media company europee, ha annunciato la sua decisione di offrire ai beneficiari dei diritti di trasferimento delle azioni di, concessi in relazione alla sua(OPA) sulle azioni di Lagardère, unadella data di scadenza di tali diritti, attualmente fissata per il 15 dicembre 2023, alQuesta estensione propostadi Lagardère in cui Vivendi sarà stata in grado di attuare pienamente il suo piano strategico dopo il completamento della transazione tra Vivendi e il gruppo Lagardère.La proposta sarà sottoposta all'generale dei beneficiari dei diritti di trasferimento che sarà convocata l'. Affinché la proposta abbia effetto, tale riunione richiederà un quorum di almeno un quinto dei diritti di trasferimento esistenti, e la proposta deve essere approvata con una maggioranza di due terzi.